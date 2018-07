Kui USA president Donald Trump seisab kodumaal silmitsi üksmeelse halvakspanuga, seda isegi senistelt suurtoetajatelt Fox Newsi telekanalist, siis Kremli-meelne meedia on Putini sooritusega rahul. Siiski polda kindlad, kas Trump suudab oma „kasulikkust“ ka realiseerida.

Komsomolskaya Pravda rääkis kehakeele eksperdiga, kes kirjeldas, et muidu „petab“ Trump kohtumistel oma vestluspartnerit sellega, et sirutab sõbralikult käe ning rõhutab kehahoiakuga oma avatust, et siis teisel käest tugevalt kinni krabada ja toda enda suunas tirida, partnerit seega tasakaalust välja lüües. Kuid Venemaa presidendiga kätles Trump normaalselt. „Trump ei suutnud Putinit domineerida,“ järeldab ta.

Moskovski Komsomolets märgib, et muidu bravuurikas ja jõuline Trump kahvatus Putini kõrval ning mõjus tasase ja pehmena. „Ilmselgelt kavaldas Putin USA presidendi üle,“ kirjutavad nad, kuid lisavad, et Trumpi seljatamine ei tähenda võitu kogu USA poliitilise süsteemi üle.

BBC korrespondent Moskvas kirjutab samuti, et ehkki Trump võib Kremlile pealtnäha väga soodsa presidendina tunduda, võib teda tabanud hukkamõist vähendada tema mõjuvõimu ja poliitilist kapitali. Kuigi Trump väljendas valmidust koostööks - muu hulgas soosides Putini ettepanekut, et Vene häkkerite tegevust USA presidendivalimiste ajal võiksid USA ja Vene luuretöötajad koos uurida - ei tähenda see, et Trump seda vähemalt praeguses poliitilises keskkonnas seda realiseerida suudaks.