17. juulil tähistatakse üle maailma emotikonide päeva. Jah, just nimelt – väikesed piltmärgid Instagramis, Facebookis ja tekstsõnumites on saanud oma tähtpäeva.

- Esmakordselt tähistati emotikoni-päeva 17. juulil aastal 2014. Selline kuupäev sai valituks, sest kalendri emotikonis on ees kuupäev 17. juuli.

- Indias kasutatakse kõige enam sünnipäevakoogi emotikoni, Suurbritannias ja Ameerikas aga naerunägu, millel silmist pisarad purskuvad. See siis tähendab, et naerad nii kõvasti, et pisarad hakkavad voolama. Väga palju kasutatakse ka südameemotikoni, nutvat emotikoni ning emotikoni, millel silmade asemel südamed.

- Loodud on ka emotikonide jälgija, mille abil saad vaadata, kui palju hetkel maailmas mingit emotikoni kasutatakse. Vaata SIIT.

- Päevas saadetakse ainuüksi Facebooki messengeris üksteisele 5 miljardit emotikoni. Instagrami postitustest pea pooled sisaldavad emotikone.

- 2015. aastal abiellus tennisestaar Andy Murray oma pikaaegse tüdruksõbraga ning postitas oma pulmapäeval Twitterisse ainult emotikonidest koosneva ülevaate.

🌞☔😂👔💅💇😂👰😂🚗💒💃👫🙏💍💏👏📝🎹📷🎥🚗🍷🍴🎂🎊🎉👯🎶🎤🍹🍻🍷🍺🍩🍦🍷🍹🍸🍺🌙❤💕😘💤💤💤💤💤💤💤 — Andy Murray (@andy_murray) April 11, 2015

- Loodud on ka emotikonide entsüklopeedia, kust saad vaadata, mida mõni sulle saadetud emotikon täpselt tähendab. Vaata SIIT.

- Veebileht match.com on läbi viinud küsitluse ja jõudnud järeldusele, et need inimesed, kes kasutavad emotikone käivad rohkem kohtamas ja ka seksivad rohkem.

- 2015. aastal oli erinevaid näoemotikone 722, tänaseks on neid üle 2600 ning valida saab isegi erinevat nahavärvi.

- Sel aastal pandi emotikonid ka filmi sisse, kui anti välja „Emoji film“, mis paljastab meie nutitelefonides peituva salamaailma. Sõnumirakendustes on peidus Textopolis, kihav linn, kus elavad kõik su lemmik-emojid. Selles maailmas on kõikidel emojidel ainult üks nägu - kõigil peale Gene’i, elaval ja püsimatul mitme näoga emojil. Gene soovib olla normaalne nagu kõik teised ning selleks palub ta abi oma parimalt sõbralt Hi-5’lt ja koodimurdjalt Jailbreakilt. Koos asuvad nad eepilisele äpiseiklusele läbi paljude rakendustele, millest igaühes peitub metsik ja lõbus maailm. Kõikide emojide saatus sõltub kolmest sõbrast, kes peavad päästma oma maailma, enne kui see igaveseks kustutatakse.