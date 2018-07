Juba kella 5 paiku tabasid Ulitina külas patrullinud piirivalvurid veel 10 meest, kes olid samamoodi ebaseaduslikult maismaapiiri ületades ebaseaduslikult Eestisse tulnud. Nemadki peeti kinni ning esiti räägivad, et on Bangladeshi kodanikud.

Sündmused said alguse öösel kella poole nelja ajal, kui piirivalvurid avastasid Ulitina külas piiriäärsel alal nelja inimese ebaseadusliku piiriületuse suunaga Venemaalt Eestisse. Patrull pidas naise ja kolm meest kinni ning viis nad asjaolude selgitamiseks kordonisse. Uurimistoimingute käigus väidavad nad ise end olevat Pakistani kodanikud, ent ühtki dokumenti, mis seda saaks kinnitada, neil kaasas ei ole.

Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juht Tamar Tamm sõnas, et seoses jalgpalli maailmameistrivõistlustega viibib Venemaa territooriumil suurel arvul kolmandate riikide kodanikke, kellest osa võib proovida ebaseaduslikult siseneda Euroopa Liitu. „Jalgpalli MMi fännipass, millega kolmandate riikide kodanikud tohivad kuni aasta lõpuni viisavabalt viibida, ei anna neile õigust siseneda Eestisse. Schengeni viisaruumi sisenemiseks peab olema ka vastav viisa,“ ütles ta.

Piirivalvejuht kirjeldas, et surve idapiirile on juulikuu vältel aina kasvanud ning seda iseäranis viimasel nädalal. „Suunasime ennetavalt jalgpalli MMi lõppedes piiriäärsele alale täiendavaid abijõude, muuhulgas on sealkandis tihedamalt piirivalvurite kõrval liikumas ka politsei autopatrullid,“ kinnitas ta.