Võta nisu- ja odrajahu, sega peeneks purustatud taimejuurte ja veega ning küpseta. Just seda retsepti peetakse maailma vanimaks leiva valmistamise õpetuseks.

Teadlaste sõnul leiti tõendeid eelpool kirjeldatud leiva kohta Jordaaniast ning usutavalt on retsept 14 500 aastat vana, vahendab BBC. Seni pärines vanim tõend leiva kohta Türgist ja arvati, et leiva vanuseks on 9000 aastat.

Küpsetis oli lame ja õhuke ning meenutas maitselt tõenäoliselt tänapäevaseid mitmeviljatooteid. Et leiba kasutati ka liha valmistamisel ümbrisena, sündis ilmselt ka maailma esimene võileib.

„See on varaseim tõend tegevusest, mida me saame nimetada söögivalmistamiseks,“ sõnas professor Dorian Fuller Londoni ülikoolist.