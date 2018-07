Tänavuse Noortebändi poolfinalistide hulgas on Tartu noortest ja andekatest muusikutest koosnev bänd K!KS, mille eesotsas on Tartu ülikooli kolmanda kursuse psühholoogiatudeng Khris-Marii Palksaar, kes paralleelselt psühholoogia tudeerimisega omandab muusikateadmisi Heino Elleri nimelises muusikakoolis õppides rütmimuusika osakonnas laulmist.

Khris-Marii, kes on muusikaga tegelenud lasteaiast saati, peab muusikat oma elu loomulikuks osaks. Neiu on laulnud nii laulukoorides kui õppinud klaverit.

Psühholoogiatudeng peab muusikat eneseteraapiaks. "Mulle meeldib selline oma asja kallal nokitsemine. Kui psühholoogias saab uurida teisi inimesi ja teraapilist mõju neile avaldada, siis muusikast saan mina tagasi – see on mulle teraapiaks." Sellisel kohal püüab Khris-Marii muusikat enda elus ka hoida.

Olles aastaid jälginud Noortebändi konkurssi, ning Eesti muusikuid, kelle edulugu alguse saanud just sellest üritusest, tuli osalemine loomuliku otsusena. "Hästi tore on vaadata, kuidas Noortebänd on iga aastaga järjest kasvanud. Tekkis huvi ning mõtlesime ka osa võtta," lausub Palksaar.

"Need lood, mida me teeme on paar aastat tagasi, kuni tänaseni vaikselt küpsenud. Aga värske koosseis sai kokku aasta tagasi konkursi Mailaul jaoks."

Muusikalisi eeskujusid lauljanna eraldi välja ei tooks. Inspiratsiooniallikaid jagub aga kõikjalt. "Saan mõjutusi teistelt muusikutelt, sõpradelt, olukordadest –kõigest, mis toimub ümberringi." Lauljanna võrdleb enda muusikatarbimist õietolmu korjava mesilasega. "Korjan selle igalt poolt kokku ja siis panen kokku terviku."

Viimastest säravamatest kontserdielamustest toob Khris-Marii välja Ameerika multiinstrumentalisti Cory Henry, kes külastas Eestit tänavu kevadel festivali Jazzkaar raames. Võimsa elamuse jättis ka möödunud aastal Tartus Ideejazzil esinenud Saksamaa pianist ning trompetist Sebastian Studnitzky, kelle helikeeles võib leida jazzi ja elektroonilise muusika elemente. "Minu muusika ise on segu soulist, rütmibluusist, džässist, popist," räägib bändi laulja.

Khris-Marii arvab, et muusika annab pidevalt võimalust areneda, avastada ja kunagi ei ole seda hetke, et nüüd olengi kohal. "Muusika on nagu võõrkeel, seda võib elu lõpuni õppida.

Peale kuulsuse ja au ootab Noortebändi võitjat reis Groningeni mainekale muusikafestivalile Eurosonic, kus on võimalus kohtuda muusikamaailma tipptegijatega. Eesti artistidest on eelnevatel aastatel festivalil üles astunud Kerli, Trad.Attack! ja Ewert and the Two Dragons.

Võitja saab salvestada ja välja anda minialbumi. Auhinnapaketi koguväärtus on 3500 eurot ning see antakse välja koos Noortebändi peasponsori Kinemaga.

Poolfinaalid toimuvad 4., 5. ja 6. oktoobril Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Konkursi suurejooneline finaal on 9. novembril. Poolfinalistid valiti välja demovoorust edasipääsenute ning piirkondlikel konkurssidel osalejate vahel. Sel aastal laekus demovooru 47 kandideerimistaotlust, kust valiti välja 15 parimat.

Videoloos jagavad noored muusikud oma filosoofiat edu, raha ja hea muusika seosest. K!KS teab, et hea muusika saab vaid sündida läbi südame. Ülesandele esitada tänavusest euroloost "La forza" oma versioon lähenes bänd aga sootuks värskel moel.