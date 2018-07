Eesti Iluduskuninganna 2018 on Uljana Brezgina. Uurisime temalt, kui raskelt või hoopis kergelt tiitlivõit tuli.

"Võit tuli raskelt ja ma pingutasin selle nimel tõesti kõvasti. Tahtsin nii väga kinkida selle võidu oma emale, sest ta on terve elu minusse nii palju investeerinud ja mind aidanud. Tahtsin ka endale tõestada, et olen igati väärt seda võitu. Kogu võistluseks valmistumise nädal oli küll pingeline, aga sellele vaatamata äärmiselt tore. Proovid Tantsugeenis, pildistamised erinevate fotograafide käe all, Anne-Ly Tähe ja Eghert-Sören Nõmme energeetiliste maalide näituse avamine, eelvõistlus Kinkston Kingiagentuuri residentsis ja finaal Keila-Joa lossis, oli kokku üks imeline elamus.

Nädal möödus ülikiiresti ja emotsioonie, mida sellest kõigest sain, saan kirjeldada ainult ülivõrdes. Ja kui palju me saime sponsorfirmadelt kingitusi! Palju ilutooteid nahale ja juustele, bikiinid ja spordirõivad, imekaunis hõbedast ehetekomplekti ja veel palju muud. Autasustamise ajal oli meie ees põrandal lõpuks juba nii palju kingikotikesi, et raske oli seal isegi liikuda. See on lihtsalt uskumatu, kui suure töö Tiina Jantson selle võistluse korraldamiseks ära tegi. Siinkohal ütlengi kõigi meie võistlejate poolt suur, suur tänu talle!"