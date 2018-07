Euroopa ühe suurima noorte moedisainerite konkursi võitis eestlane Cärol Ott. Pühapäeval, 15. juulil leidis Kiievis esimest korda aset Rahvusvaheline Noorte Disainerite Konkurss (International Young Designers Contest). Konkursi võitjaks ning peapreemia saajaks osutus rahvusvahelise žürii hinnangul noor Eesti moelooja Cärol Ott kollektsiooniga „KÕIK ON TROIS!“.

Ukraina moenädala raames Kiievis toimunud Rahvusvaheline Noorte Disainerite Konkurss tõi esimest korda kokku Ida- ja Kesk-Euroopa parimad noored moeloojad, kes on sündmusele kutsutud läbi kohalike tipp-moekonkurside. Eestit käisid sündmusel esindamas Eesti vanima ja suurima moekonkursi ERKI Moeshow 2018 võitja Annika Kiidron ning moefestivali EFF võitja Cärol Ott. Lisaks Eestile osalesid konkursil ka Tšehhi, Gruusia, Ungari, Leedu, Moldova, Poola, Slovakkia ja Ukraina moeloojad.

Sündmus leidis aset Kiievi elaval ning rahvarohkel peatänaval Khreschatykil, kus iga disainer esitles publikule viit komplekti oma auhinnatud kollektsioonist. Konkursi võitja valis välja tunnustatud ekspertidest koosnev žürii koosseisus Liana Satenstein (moeuudiste toimetaja USA Vogue’s), Yu Masui (Jaapani moeajakirjanik), Riccardo Terzo (Itaalia Vogue’i stilist ja ajakirjanik), Giovanni Ottonello (professor, Europeo di Design Itaalia disainikooli loominguline juht), Adriano Batista ja Jose Llamas (Hispaania ajakirja Fucking Young! peatoimetajad).

Tänavu Eesti Kunstiakadeemia moedisaini BA lõpetanud Cärol Ott, kes osutus kollektsiooniga „KÕIK ON TROIS!“ rahvusvahelise žürii hinnangul konkursi võitjaks, pärjati 10 000 dollari suuruse toetusega oma brändi arendamiseks ning Itaalia disainiülikooli Istituto Europeo di Design suvekursusel osalemiseks.

Ott usub, et võidu tõi talle kollektsiooni lugu ja tehnikad, mida oli rõivaid luues kasutatud. „Kui tsiteerida Giovanni Ottonello loengut Kiievis, siis tänapäeva maailmas ei piisa ainult ägeda kollektsiooni loomisest. Sellel peab olema ka hea lugu, mis puudutaks kandjat,“ sõnas noor moelooja.

Ott hindab show' korraldust ja taset väga kõrgeks: „Mul on suur au, et sain koos Annika Kiidroniga konkursil Eestit esindada ning võidu koju tuua. Olles alles noor disainer, soovin veel ennast arendada ja edasi õppida, ning see auhind aitab sellele tublisti kaasa.“

Selleaastase IYDC üks peakorraldajatest Victoria Kharchenko sõnas vahetult enne finaaletendust toimunud partnersõude kohtumisel, et sündmus ei ole mitte ainult konkurss, vaid koostööplatvorm: “IYDC ei ole tulnud kokku ainult parima tiitli väljaandmiseks, vaid pakub noortele disaineritele võimaluse laiendada suhtlusvõrgustikku, vahetada ideid ning anda panus moetööstuse positiivsetesse muudatustesse. Läbi moe, mis ei nõua tõlget, loovad noored uut Euroopa tulevikku, kus mõistmine ning vastastikune austus on absoluutselt kõige alus,” lisas Kharchenko.

Annika Kiidroni saatmist Kiievis toimunud konkursile toetas ERKI Moeshow. Cärol Otti saatmist Kiievis toimunud konkursile toetas Eesti Moe Festival EFF.