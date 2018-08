Carmen saab juba kahekuuseks! Meil on enam-vähem välja kujunenud ka kindel elurütm. Need, kellel on juba suuremad lapsed, imestavad, kui neile sellest räägin, et kui tihti Carmen üleval on ning selle üle, et minu jaoks on kindel päevakava väga vajalik. Ju nad siis ei mäleta seda aega, kui nende enda lapsed alles beebid olid ning nad väidavad mulle, et nende beebi aina sõi ja magas. Paljud isegi ütlevad, et naudi seda beebiaega, kuid mina ootan juba kangesti, kuni ta ise kõndima hakkas, et mul ometi lihtsam oleks! Mul on tunne, et aeg aina venib ja venib. Pidevalt tassin beebit käevangus ja otsin talle aina tegevusi, sest muidu ta lihtsalt ei magaks.