Laupäeval aitas 12aastane Roger Viljandi järvest välja kuueaastase poisi, kes sattus sügavas vees uppumisohtu.

Laupäeval kella 16 paiku märkas 12aastane Roger Viljandi järves ujudes oma lähedal kuueaastast poissi ja tema aasta-paar vanemat õde vees mängimas. Roger nägi, et poisil on ujumisega raskusi. Vees olnud tüdruk ujus Rogerile lähemale ja andis märku, et poiss vajab abi.

Roger läks kuueaastasele appi ja tõi ta veest välja. Kaldal võttis lapse üle üks rannakülastaja, kes omakorda andis ta rannavalvuri hoole alla. Vetelpäästja vaatas poisi üle. Laps oli vett kurku tõmmanud, köhis ja oli juhtunust ehmunud, kuid esmaabi ei vajanud. Üks rannavalvuritest asus poisi vanemaid otsima ja leidis lapse isa lähedal olevast kohvikust.

„Mida rohkem on rannas inimesi, kes teisi märkavad ja julgevad appi minna, seda ohutumalt päev rannas möödub. Roger on eeskujuks kõigile. Ta märkas, et tema lähedal vees sulistanud poiss ei oska ujuda ja läks kiirelt appi, et ta sügavast veest välja tuua,“ ütles G4S Lõuna piirkonna rannavalve juht Argo Raag. „Aitäh sulle, Roger, sa oled elupäästja!“