USA valitsus süüdistab 29aastast Maria Butinat Venemaa ning USA vaheliste suhete mõjutamises. Naine oli loonud tihedad sidemed vabariiklastega, püüdes neid kallutada senisest enam Venemaa poole. Samuti on ta häälekalt propageerinud relvade omamist. USA meedia väitel tegutses Butina Kremli kõrge ametniku juhiste järgi.

BBC andmeil pole süüdistused seotud eriprokurör Robert Muelleri uurimisega, mis puudutab presidendivalimisi.

Venelanna advokaat Robert Driscoll kinnitas esmaspäeval avaldatud teates, et tema klient ei ole agent, vaid rahvusvahelisi suhteid tudeeriv õpilane, kes otsib oma teadmisi kasutades võimalusi karjääri edendamiseks. Driscoll lisas, et süüdistused on paisutatud ning pole ühtegi tõestust, et Butina soovinuks USAd mõjutada või õõnestada.

Washingtonis elav Butina arreteeriti 15. juulil. Kohtuistung peetakse eeloleval kolmapäeval.