USA-d tabas pahameeletorm, kui president Donald Trump otsustas kohtumisel Soomes kaitsta Venemaad öeldes, et viimasel polnud põhjust sekkuda 2016. aasta valimistesse.

USA kongressi esindajatekoja vabariiklasest spiiker Paul Ryan on öelnud, et Trump peab nägema, et Venemaa pole USA liitlane, vahendab BBC. Senaator John McCain nimetas Trumpi teguviisi aga häbiväärseks.

„President Putin ütleb, et see ei ole Venemaa. Ma ei näe mingit põhjust, miks peaks olema,“ ütles Trump pressikonverentsil pärast talle esitatud küsimust seoses Venemaa sekkumisega USA presidendivalimistesse.