Välisminister Sven Mikser osales esmaspäeval Brüsselis Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel, mille käigus ta rõhutas vajadust liikuda edasi idapartnerluse eesmärkide saavutamise suunas ning mõelda selle kontekstis pikaajalistele plaanidele.

„Idapartnerluse strateegilised eesmärgid, milleks on heaolu, stabiilsus ja julgeolek kogu Euroopas, eeldavad kõigi ELi liikmete pühendumust. Reformide rahalise ja praktilise toetuse kõrvalt on oluline, et idapartneritel oleks ka meie järjepidev poliitiline toetus,“ rõhutas välisminister Mikser. „Peame ühiselt pingutama 2020. aastaks püstitatud eesmärkide* saavutamise nimel ning sealjuures mõtlema ka idapartnerluse tulevikule peale seda tähtaega,“ sõnas ta.

Välisministrid rääkisid samuti oktoobriks kavandatud kohtumisest EL ja idapartnerlusriikide välisministrite vahel. „Meie jaoks on oluline, et iga kohtumine kannaks suurt sõnumit, mis viiks meie partnerluse sammu võrra edasi,“ sõnas Mikser. Välisminister rõhutas, et oluline on parandada ka teavitust ELi toetusest meie partneritele, tuues välja strateegilise kommunikatsiooni olulisuse.