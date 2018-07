Ehkki Terviseameti sõnul Tallinna randades suureks vetikapaanikaks põhjust ei ole, hoiatab Soome keskkonnainstituut, et terve Soome laht on sinivetikat täis.

„Sellist olukorda pole sel kümnendil veel olnud,“ kommenteeris instituudi vanemteadur Seppo Knuutila laupäeval Soome rahvusringhäälingule. Lisaks lahele on vetikad vohama hakanud ka Soome siseveekogudes.

Sinivetikad armastavad seisva veega veekogusid, mida Soome laht paraku on. Knuutila sõnul on praegune olukord pärit hoopis 2016. aastast, mil Läänemere fosforitase oli väga kõrge. Fosforirikas vesi, mis on üsna seisev, meeldib vetikatele väga.