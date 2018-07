Lasnamäe linnaosa valitsuse korteriühistute vaidluste lahendamise komisjon tegi poolasta kokkuvõte, millest selgub, et kõige enam tekitavad vaidlusi võlgnike, müra ning uue korteriomandi- ja korteriühistuseadusega seotud küsimused.

Linnaosa algatatud projekti raames on juristi poole pöördunud nii korteriomanikud kui ka korteriühistute juhatuse liikmed. Paljud vaidlused on põhjustatud seaduse väärast tõlgendamisest ja inimeste vastastikusest mitte mõistmisest. “Raskused pooltevahelisel suhtlemisel on üks põhjus, miks tullakse abi küsima ja miks nii paljud juhtumid lõppevad tihti ka kohtus,“ selgitas Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva.

Kõige keerulisemad on probleemid võlgnikega. „Korteriühistud pöörduvad meie poole tihti ka võlgnike probleemiga, kus lahenduste leidmine on kõige keerulisem,“ rääkis Jufereva.

Väga levinud on ka kaebused ühistu üldkoosoleku otsuste peale. On ka juhtumid, kus küsitakse selgitusi üldkoosoleku otsuse vaidlustamise korra kohta.

Sagedased on ka ventilatsiooni ja küttesüsteemi mürast tingitud probleemid ning pärast naaberkorteri rekonstrueerimist tekkivad toidu lõhnad.

„Tuleb tunnistada, et kõik need juhtumid ei peaks jõudma meieni, ammugi veel kohtusse. See on kurnav kõikidele osapooltele. Iga kohtusse jõudnud juhtum on realiseerimata võimalus lahendada konflikti rahumeelselt ja kohtuväliselt,“ lausus Jufereva.

“Meie aitame selgitada vaidluse põhjuse ning võtta ühendust vastaspoolega, et võimalusel korraldada poolte vaheline ümarlaud, kus jurist selgitab küsimuse õiguslikku regulatsiooni ja lahenduste võimalikke viise,” rääkis Jufereva. „Töötame edasi selle nimel, et üha vähem oleks vaidlusi, kus elanikel tuleb ette võtta raske kohtutee. Selleks aga tuleb enam teha koostööd elanikel ja ühistutel“.

