Tartu maakohus mõistis eile kaks meest ja naist rohkem kui kahe ja poole kilogrammi marihuaana käitlemises süüdi. Nad lähevad aastateks vangi.

Kohus karistas Alberts Burkevicsit (43) kuue- ja Izaura Burkevicat (28) viieaastase vangistusega. Ivailo Siimanile (50) ning Lunda Mitrauskale (51) mõisteti viie aasta ja kuue kuu pikkune vangistus. Prokuratuur süüdistas Alberts Burkevicsit ja Izaura Burkevicat Lätist poolteise kilogrammi marihuaana omandamises, ja seda 2016. juulist kuni 2017. aasta maini. Paar hoidis marihuaanat oma kodus Valgas, ning andis seda Valgas ja Tartus nii suures kui ka väikeses koguses mitmele inimesele edasi. Süüdistuse järgi omandasid Ivailo Siiman ja Lunda Mitrauska aastatel 2013–2017 vähemalt ühe kilogrammi marihuaanat. Nad andsid seda oma elukohas Tartus Rahu tänaval ja selle lähiümbruses tarbijatele väikeses koguses edasi.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri Jane Pajuse sõnul mõistis kohus kahel mehele prokuratuuri taotletud määradest leebema karistuse, ja jättis süüdistatavatelt välja mõistmata kokku ligi 25 000 euro suuruse kuritegudega saadud vara konfiskeerimisnõude. Seoses sellega edastab prokuratuur Pajuse kinnitusel Tartu maakohtule oma soovi kohtuotsus edasi kaevata, et kohus võimaldaks süüdistajal esmaspäevase otsuse motiividega täpsemalt tutvuda. „See-järel otsustame, kas kaevata otsus edasi Tartu ringkonnakohtusse,“ ütles prokurör.

Lõuna prefektuuri narkokuritegude talituse juht Kristjan Tommingase sõnul on süüdi mõistetud romadele narkootikumidega äritsemine nagu elustiil. „Kilose kanepikoti ja sularahaga pildistamiseks poseeriv väikelaps on õõvastav vaatepilt. See on selge ohumärk, kuidas end narkokuritegevusega sidunud vanemad võtavad juba eos lapseltki ära võimaluse õigeid väärtusi leida ja seaduskuulekalt elus hakkama saada,“ ütles Tommingas. „Romade kogukond on enamasti üpris suletud ringkond, kust kõrvalistele ei lekitata kuigi palju infot välja. Olgugi et antud grupp kasutas kuritegevuse varjamiseks eri konspiratsioonimeetmeid, tehti ka vigu, mis ei jäänud narkopolitseinikel märkamata.“ Tommingase sõnul ei aidanud kuritegelik tulu grupeeringu liikmeid paremale elujärjele, sest suurem osa rahast mängiti kasiinos maha.