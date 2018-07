"Ma lihtsalt hüppasin bussi ja me sõitsime päikeseloojangusse. Ma tegin temaga kogu ülejäänud tuuri kaasa. Kõik oli väga orgaaniline. Käisime lihtsalt suvalistes linnades ja saime olla keegi, kes me tegelikult pole," rääkis naine.

Travis ja Kylie, kellel on ka tütar Stormi, andsid avameelse intervjuu ajakirjale GQ. 20aastane Kylie rääkis, et kui nägi Travist Coachella muusikafestivalil, armus ta mehesse kohe ülepeakaela. "Travis ütles, et läheb tuurile ja küsis, mis meist saab. Me ilmselgelt meeldisime teineteisele," rääkis Kylie.

"Kõik juhtus põhjusega. Me ei käinud väljas kui Kylie ja Travis. Käisime lihtsalt tundide viisi Cleveland'i tänavatel ja keegi ei seganud meid."

Travise käest küsiti, mis on ühe Kardashiani-õe peigmeheks olemise miinuspool. Õdede erinevate meestega suhtlemine on saanud lausa hüüdnime Kardashiani-needus. "Ma isegi ei vaata neid jobusid. Ma meeldin Kyliele enda pärast. Mille pärast ma peaksin närvis olema?"

Travis ja Kylie rääkisid ka tütre Stormi vanemateks saamisest. Üheksa kuud suudeti rasedus hoida suure saladuskatte all. Mees avaldas, et nuttis tütre sünnil esimest korda elus. "Hakkasin nutma kohe, kui kuulsin teda nutmas. See oli hullumeelne."

Kylie aga paljastas, et poetas viimati pisara, kui nad Travisega pisut tülitsesid. Paarike leppis ära, kui Travis kinkis Kyliele kaelakee, millel Stormi nimi peal. "Tülitseme enamasti siis, kui oleme teineteisest kaua eemal olnud ja pole näiteks kaks nädalat näinud. Nüüd on meil Stormi ja ma ei saa temaga reisida, ta on liiga noor."