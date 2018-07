Soome pealinnas Helsingis toimus presidendilossis USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini kauaoodatud esimene täiemõõduline kohtumine. Selle algus hilines ligi tunni, sest Venemaa riigipea otsustas tavapäraselt hiljaks jääda. Kõneluste lõppedes toonitasid nii Trump kui ka Putin, et nad on kohtumisega rahul.

Kell 14.15 algas Trumpi ja Putini neljasilmakohtumine. Eelnevalt ütlesid nad mõlemad ajakirjanike juuresolekul mõned sissejuhatavad sõnad.

Putin rõhutas, et Moskval ja Washingtonil on kätte jõudnud aeg arutada nii kahepoolseid suhteid kui ka teravaid rahvusvahelisi küsimusi. „Meil on meeldiv kohtuda teiega külalislahke Soome pinnal,“ ütles Venemaa president, pöördudes Trumpi poole.

Viimane kordas taas, et Venemaaga suhete parandamine on hea asi. USA president rõhutas, et tal on Venemaa presidendiga tohutu hulk arutlusteemasid – alates kaubandusest ja lõpetades sõjaliste küsimuste ja Hiinaga.

ETTEVAATLIK ALGUS: Kohtumise algul hindasid Donald Trump ja Vladimir Putin teineteist pilguga. (Reuters/Scanpix)

Mõlemad presidendid olid seejuures vaoshoitud ja näisid väsinutena.

Neljasilmakohtumine venis pikemaks

Algselt 90 minutile planeeritud neljasilmakohtumine vaid tõlkide juuresolekul venis kavandatud 90 minutilt enam kui kahe tunni pikkuseks. Seejärel suundusid presidendid laiemas ringis toimunud lõunasöögile, teiste seas osalesid sellel ka USA ja Venemaa välisminister. Enne lõunasöögi algust ütles Trump talle omaselt optimistlikult, et kõnelused Putiniga on hea algus.

Veidi pärast kella 18 tegid Trump ja Putin presidendilossis kolmveerand tunni jooksul ülevaate arutusel olnud teemadest ja vastasid ka küsimustele. Viimati astus Putin koos USA riigipeaga ajakirjanike ette 2008. aasta aprillis Sotšis. Siis oli USA president George W. Bush.

Esimesena sai sõna Putin, kelle sõnul olid kõnelused ausad ja sujusid hästi. Venemaa president tunnistas, et paraku ei leitud kõigis asjades üksmeelt.

Trump rõhutas, et diplomaatia on parem kui vaenulikud suhted. Ta ütles, et kahe riigi suhted olid halvimad kui kunagi varem, kuid olukord muutus viimase nelja tunni jooksul.

Aeg näitab, mis suunas hakkavad USA ja Venemaa suhted arenema. Pealegi ei tea me, mida täpselt Trump ja Putin nelja silma all arutasid. Küll aga eitas viimane taas, et Venemaa sekkus USA presidendivalimistesse. Trumpki kinnitas, et Venemaaga ei tehtud presidendivalimiskampaania ajal koostööd.

Miks Putin hilineb?

Putin on tuntud kroonilise hilinejana. Teda on pidanud ootama ka Rooma paavst ja Suurbritannia kuninganna. Hilinemistest on saanud Putini omalaadne visiitkaart, ning vaevalt ka edaspidi midagi muutub. Moskva ajakirjanikud viskavad juba nalja, et tõenäoliselt hilineb Putin oma matustelegi.

Inglise päevalehe The Independent andmetel on maailma liidritest kõige kauem – 4 tundi ja 15 minutit – pidanud Putinit ootama 2014. aasta oktoobris Milanos Saksamaa liidukantsler Angela Merkel. Ka USA eelmisel presidendil tuli Putinit oodata. 2012. aasta juunis Mehhikos toimunud G20 tippkohtumisel hilines ta kokkulepitud kahepoolsele kohtumisele 40 minutit.

Miks Putin ikkagi nõnda käitub? Ühed seletavad tema hilinemisi psühholoogiliste mängudega. Teised räägivad, et Putin sunnib teisi liidreid end ootama, et oma tähtsust suurendada. Kolmandad, kes suhtuvad Venemaa presidenti sümpaatiaga, ütlevad, et Putin hilineb kohtumistele maailma liidritega sellepärast, et ta kontrollib enne kokkusaamist fakte mitu korda üle.

Endise abikaasa Ljudmila Putina sõnul on Vladimir Putinil hilinemine lihtsalt veres ning ta hilines ka kohtamistele.