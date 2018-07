„Mina mängin selles filmis ühte peategelast Ingridit, kes selles loos keerab kokku paraja käki, mis minu isale tähendab maailma lõppu ning millest saab alguse suur vastasseis, mis aga siiski lõpeb komöödiale kohaselt positiivselt ja suure armastusega,“ iseloomustab oma tegelast näitleja Saara Kadak, üks peaosalistest Eesti-Armeenia ühistööna valmivas mängufilmis „Lõbus perekond“, mille võtetega esmaspäeval Tallinnas Telliskivi loomelinnakus alustati.

Linateose ühe produtsendi Tanel Tatteri sõnul on filmi eelarve 240 000 eurot, mis jaguneb võrdselt Eesti ja Armeenia vahel ning on puhtalt erakapital. „Vaatamata piiratud ressurssidele on teha üks ambitsioonikas ja vahva film,“ ütleb Tatter. Võtted Eestis peaksid saama ühele poole augusti esimestel päevadel, edasi minnakse võtetega mõneks ajaks Armeeniasse. „Lõbus perekond“ esilinastub Eestis juba sel aastal, 28. detsembril.

Saara Kadak (vasakul) ühe peaosalisena filmi esimesel võttepäeval. (Erki Pärnaku)

„Lõbusa perekonna“ lugu saab alguse, kui selgub, et Arturi (Armen Arushanjan) perele kuuluv väike veinivabrik Armeenias on pankroti äärel ja viimane lootus on suur Skandinaavia tellimus. Pärast eestlasest veinikriitiku hävitavat arvustust öeldakse tellimus üles ja Artur otsustab sõita Eestisse arveid klaarima. Alguse saab ootamatute pöörete ja sekelduste jada, mis kulmineerub armeenlaste ja eestlaste temperamentide kokkupõrkega.

Loo stsenarist ja režissöör on Mihhail Pogosov, operaator on Akob Karanfiljan. Peale Saara Kadaku teevad filmis Eesti näitlejatest kaasa Merle Palmiste, Liina Vahtrik, Hilje Murel, Andres Dvinjaninov, Andrus Vaarik ja Ain Mäeots.