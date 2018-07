Esimese preemia saanud Krista Juti pakutud „uitulme“ on vasteks sõnale „slipstream“, mis tähistab kirjanduses piiripealset ulmet, kus klassikalise ulme jaoks on ulmelisi elemente kasutatud liiga vähe või ebateadlikult, aga samas pole see ka realism. Teise preemia saanud Kaur Garšneki ja Taavi Tamula pakutud „rapper“märgib aga vastet sõnale „slasher“, mis on õudusfilmide kõige populaarsemaid alaliike (otsetõlkes „lõikehaav“, „lõikamine“, „(noaga) raiumine“).

Loova keelemängu eripreemia saab „rümbarebu“ eest Laura Loolaid, kelle pakutu tähistab vastet sõnale „gore“. Žürii märkis ära veel kolm sõna: „võluvik“ ehk „fantasy“ (autor Rauno Pärnits), „närupära“ ehk „grindhouse“ (autor Kersti Taurus) ja „rupskiooper“ ehk „splatter“ (autor Laura Loolaid).

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali, Eesti ulmeühingu ja Eesti Keele Instituudi sõnavõistlusel osales 207 sõna, mille pakkusid välja 72 inimest. Võistluse eesmärk oli leida omakeelsed vasted kuuele õudusfilmide ja ulmekirjandusega seotud ingliskeelsele terminile.