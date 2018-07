Kell on pool kümme esmaspäeva hommikul. Temperatuur on üllatavalt kõrge – üks kohalik kommenteerib, et sellise ilma koht on Kanaaridel, mitte Helsingis. Juba uudistavad üksikud inimesed hoonet, kus nelja tunni pärast peaks Soome president Sauli Niinistö vastu võtma USA ja Vene ametivennad Trumpi ja Putini. Ringi kõnnivad sinistes mundrites mehed ja naised, selja peal valges paksus kirjas „POLIISI“. Siin-seal vilksavad varjudes rohelised sõjaväepolitseinikud.