äTallinna lauluväljakul hullutab rahvast rokkansambel Guns N' Roses, kes taasühinemise tuuri raames annab Baltikumi aasta suurima kontserdi.

See on ühtlasi ka bändi ainus esinemine regioonis ning müüdud on üle 50 000 pileti.

(Erlend Štaub)

