„Tol hommikul läksin ma raba peale. Pidasin auto kinni ja seadistasin kaamera. Lootsin, et taban mõne metskitse või kellegi. Tulin just autost välja ning siis tekkis moment. See oligi see hetk, ühe kuuseheki juures. Meievaheline kaugus oli vähem kui 10 meetrit,“ jutustab Nigu.

Aga mismoodi siis selline pilt sünnib? „Kõige rohkem on vaja teha tööd, selliseid pilte ei saa juhuseks lugeda. See on igakülgne planeerimine,“ märgib mees.

„Iga sobiva ilmaga vaba hommik kulub lihtsalt loodusesse sõidu peale. Kõik oleneb sellest, millist kodutööd olen suutnud teha. Ma hommikul lähen ja isegi kui ma ei näe kedagi, siis see-eest olen veel ühe kogemuse võrra rikkam. Vaikselt saab seda kogemust üles ehitada ja nii tulevad ka pildid. Muidugi see pilt võib tulla, kuid ei pruugi. Tööd ja mõtlemist on sellises asjas alati rohkem.“

Julge põdraisand ei taganenud sammugi

Fotograaf Maie Kotkas räägib, et tema põdrapilt on magavale kassile suhu jooksnud hiir. „Teadsin juba kevadel naabrite kaudu, et meie läheduses on põdraema vasikaga redutamas. Suvel nägid naabrid juba ka isapõtra vilksamisi kord siin, kord seal. Kahtlustasid, et on mitu, sest neile tundus, et sarved on erinevad. Aga mina olin laisk ja ei viitsinud jahtida ei vasikaga põdraema ega sarvilisi,“ jutustab Kotkas.

„Ja siis ühel pühapäeval, pikutasin ja vahtisin telekat, kuigi sealt midagi huvitavat ei tulnud. Telefon tegi piuksu. Vaatan, naaber saatnud sõnumi, et suur sarviline nende väravas ja liigub meie poole. Haarasin kaamera ja hiilisin paljajalu tagauksest välja, minna oli kuskil 200-250 meetrit.“

„Küürutasin pool käpuli heki varjus, siis liikusin puu tagant puu taha, ikka käpuli ja hoidsin kaamerat, et see märjas rohus läbi ei liguneks. Aegajalt kükitasin ja piilusin, kus põder paikneb ja kuhupoole liigub. Lõpuks sain, mis tahtsin! Olingi jõudnud üle kraavi tee peale, kus minu ja põdra vahel oli vaid suur kahar kuusk. Panin kaamera valmis ja vajusin vaikselt kuuse tagant välja. Meid lahutas umbes 30 meetrit!“ räägib Kotkas.

„Põdraisanda silmad läksid üllatusest ja pahameelest vidukile. Sedalaadi üllatus talle ilmselgelt ei meeldinud.“ (Maire Kotkas)

Kotkas märgib, et põdraisanda silmad läksid üllatusest ja pahameelest vidukile. „Sedalaadi üllatus talle ilmselgelt ei meeldinud. Aga ta ei taganenud sammugi! Seisis seal ja vaatas mind ja puhus sõõrmeist pahinal õhku välja. Isegi joad olid näha! Püüdsin ka seda pildile saada, aga eriti ei õnnestunud.“

„Seisime nii oma 5-10 minutit, mina ikka üritasin, et kuidas paremat pilti saada. Siis ta keeras pead ja vaatas kõrvale. Hiljem ütles naaber, kes kogu lugu põnevusega pealt vaatas, et kits olla metsast välja tulnud ja põder vaatas seda. Tegin nii palju pilte kui arvasin, et neid küll on ja vajusin aeglaselt kuuse taha tagasi. Ja siis kiirendasin nii palju kui hääletult liikumine kannatas, ei tahtnud looma hirmutada.“

Mesikäpp tegi piltnikule omamoodi kingituse

Fotograaf Tarmo Sammal sõnab, et on viis aastat järjest jaanipäeva grillimised ja pidustused välja vahetanud karudega kohtumise vastu. „See oli n-ö juba väike juubel. Pildistamas käin ma neid Alutagusel, selleks loodud spetsiaalses vaatluskohas. Mind on seal kõik need aastad saatnud mingi karuõnn, pole kordagi seal olnud nii, et ei oleks karu näinud ja nii oli minuga ka sellel korral õnn kaasas,“ jutustab Sammal.

„Karu pidin tol õhtul ootama mõned tunnid ja varajasel koidikul tegi ta mulle omamoodi kingituse, ronides puu otsa.“

„Kuid selge on see, et karu tajub inimese kohalolekut.“ (Tarmo Sammal)

Sammal märgib, et karu on väga tark loom. „Kõigi nende viie aasta jooksul olen ma mõistma hakanud tema käitumist, millest loeb üsna selgelt välja kahtlustuse. Kuna keegi teda ehmatanud ega hirmutanud ei ole, siis ei lase ta end oma kahtlustusel väga häirida."

„Ei unusta kunagi neid suuri sooje silmi mind uudishimulikult vaatamas!“

Fotograaf Kristi Soopalu sõnab, et hirved on tema jaoks alati olnud veidi müstilised ja aukartust äratavad loomad. „Oma Hiiumaa suvekodu lähedal rannas õhtul ringi uidates nägin ootamatult kõrkjate vahelt välja küündivat sarvepaari. Pilti sellest kohtumisest siiski ei saanud,“ meenutab ta.

„Nüüd hakkasin igal õhtul umbes samal kellaajal rannas ootama. Kuulsin, kuidas ta vees kõrkjate vahel ringi kahlas, nägin aeg-ajalt vilksatamas tema punakaspruuni karvastikku.Ootasin. Ühel õnnelikul õhtul, kui päike juba murduma hakkas, astus ta kõrkjatest välja, otse minu poole. Hetk ja meie pilgud kohtusid,“ räägib Soopalu.