Kõigepealt teadmiseks, et prokuratuuri ei kontrolli juriidiliselt keegi. Riigikohtu esimees, Eesti Panga president, riigikontrolör ja õiguskantsler käivad korrapäraselt riigikogu ees aru andmas. Järelevalve kapo üle on aga katkematu: selleks on rahvasaadikutest moodustatud alaline ja pidevalt tegutsev kontrollkomisjon, milles on võrdselt esindatud kõik erakonnad. Prokuratuuri ülemuste üle eksisteerib aga üksnes distsiplinaarne vastutus justiitsministri ees. Taevas teab, mida see tähendab – märkust töölehilinemise eest?

Igatahes pole kõige räigemat kuritarvitust – teadvalt süütu inimese kohtu alla andmist – isegi mitte leebe märkusega pahaks pandud. Seejuures oli algusest peale teada, et Kaur Kenderi tegu polnud kuritegu. Ja seda juba vähemalt 100 aastat – alates kurikuulsast protsessist Austria kunstniku Egon Schiele üle. Igatahes ei käinudta mitte kuidagi Eesti kohtu alla – talle süüks pandud kirjatükk oli kirjutatud USAs, postitatud Inglismaal, ja asja ainus seos Eestiga oli see, et lugu on kirjutatud eesti keeles.

Prokuratuur aga pääses teost, mis oli juba Vana-Rooma õiguse järgi peaaegu kuritegu, juriidilises keeles kvaasidelikt. Kui kaugele saab veel minna? Kirjutan sellest kunagi eraldi, aga selline olukord, kus eeluurimised kestavad aastaid ja muutuvad omaette karistusliigiks, on prokuratuuri kollektiivne süü Eesti rahva ees. Sel ajal, kui aastate kaupa solgutatakse haigeid (kelle kohta on faktid koos), kui ligi kümme aastat lammutatakse erakonda maha (Rahvaliitu nn maadevahetuse asjas), kui kaheksa aastat kestnud lennuõnnetuse uurimisel ei avata isegi lennuki musta kasti, võib ainult oletada, kui mitmed sajad või potentsiaalselt tuhanded vägistajad, mõrtsukad, vargad ja petised jooksevad vabalt ringi, sest nendega ei tegelda, kui nad ei vasta prokuratuuri nii-öelda stiiliraamatule.

Nüüd aga Sven Sillari advokaadibüroo läbiotsimisest. Ma ei kasuta väljendit riigireetmine ja loodan, et jääb ära kulunud demagoogiline väide, et ma ründan Eesti õiguskaitseorganeid. Selgitan oma sügavat nördimust ja siirast ehmatust. Advokatuur on vabakutseline korporatsioon, kodanikeühendus, nagu seda on ka kalameeste selts, kirjanike liit või Rotary klubi. Advokatuur ei ole riigi osa. Küll aga on viimane andnud sellele eksklusiivse õiguse, kohustuse ja staatuse kodanike õiguste, vabaduste ja huvide kaitsel. Mida ei saa öelda juriidiliste büroode kohta, kes teevad sageli sama, aga mistahes eriõigusteta, lihtsalt nagu head naabrid.

Kliendil, keda advokaat esindab, on temaga erisuhe, mis rajaneb vastastikusel usaldusel. Põhjus on lihtne: kurjategija vastu on ju riik, ja seda selliste võimsate vahenditega nagu politsei, agentuur, kohtulaborid, avalikkus ja sajad miljonid eurod. Jah, kurjategija on ise selles süüdi, aga ta on riigi vastu üksi. Tema ainus abi on advokaat, kellel on omakorda vaid üks otsustav kaitsevahend. See on tõde. Ja selle saab klient talle üksnes siis usaldada, kui ta teab, et see jääb nende vahele, ja seda kasutatakse üksnes tema huvides.

Demokraatlikus õigussüsteemis eksisteerib mõiste attorney-client privilege – see on advokaadi ja kliendi suhete konfidentsiaalsuse põhimõte. Selle rikkumine on angloameerika õiguses nii ränk professionaalne üleastumine, et toob endaga kaasa advokatuurist väljaheitmise (disbarment) – juhul kui süüdi on advokaat, või errusaatmise, kui süüdi on riigiorgan. Eesti advokatuuriseadus ütleb otsesõnu, et advokaadi ruume ei tohi läbi otsida. Tõsi on ka see, et kriminaalmenetluse koodeksis on kirjas vastupidine – kohtumääruse alusel siiski võib. See viimane säte aga ei kehti, sest kahe vastuolulise sätte korral on maksev see, mis kaitseb ja avardab kodanikuõigusi.

Prokuratuur justiitsministeeriumiga kokku!

Kuigi Sillari büroo läbiotsimise määrus on nüüd salastatud (kuni aastani 2093, tere tulemast avatud ja demokraatlikku kodanikeriiki), on asja sisu selge. Et läbiotsimine tehti raske inimõiguste rikkumise hinnaga, pidi selleks olema motiiv. Seda seepärast, et prokuratuur on teadlik, et riigikogu on prokuratuuri suhtes ülimalt kriitiline. Ainus mõeldav põhjus on selles, milles ennegi: prokuratuur ei suuda bravuurselt alustatud süüdistust kokku panna. USAs palutaks sel juhul vabandust ja lõpetaks asi ära. See ya next time! (näeme jälle – toim). Meil on aga peale venitamise kasutusel veel kaks võtet. Esiteks info ja eriti salajaste jälitusmaterjalide lekitamine ajakirjandusse. Näiteks nagu tehti ühe Savisaare kohtuasja salvestusega keskerakondlase kohtumisest Lasnamäe katlakütjast Putini eriesindajaga. Teiseks ootamatu läbiotsimine lootuses, et midagi ehk ikka leiab. Seekordse juhtumi teeb küüniliseks see, et läbiotsitav oli demokraatliku õigusriikluse ja Eesti vabariigi seaduse erilise kaitse all.

Paradoksaalne on see, et ükskõik milline otsus langetataks Sillari klientide suhtes, on see vale juba enne selle tegemist. Süüdimõistmise puhul pole otsus õiglane, sest süüdistatavalt võeti õigus enesekaitseks. Samuti ei saa õigeksmõistmise puhul välistada, et kurjategija pääseb karistusest – ja seda seetõttu, et teda süüdistas riik, kelle käitumine oli kvaasideliktne ehk poolkuritegelik.