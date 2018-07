“Vikerhommik” tuleb kolmel päeval eetrisse suvepealinnast Pärnust. Tavaliselt tehakse saadet Tallinnas, kuid nüüd tuleb see eetrisse Pärnu Rahvusringhäälingu regionaalstuudiost. “Kuna praegu on suvine aeg, siis mõtlesin, et miks mitte vahelduseks hoopis Pärnus eetrisse minna,” räägib saatejuht Taavi Libe.

“Kuna meil on olemas regionaalstuudiod Tartus, Pärnus ja Narvas, siis aeg ajalt oleme ikkagi teinud saateid mujal,” räägib Taavi Libe, et see ei ole esmakordne projekt.

Kuigi võiks arvata, et muutusi tööelus tuleb teha palju, siis Taavi sõnul see nii ei ole. “Õnneks ei pidanud palju midagi ümber korraldama, sest olen ajutiselt terve aja Pärnus. Ja ega kolm päeva on suhteliselt lühike aeg ka.”