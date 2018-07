Harjumaal Viikingite külas elav lammas tõi asutusele pahanduse majja. Veterinaar- ja toiduamet nõuab, et viikingiküla taotleks loomaaia tegevusluba või peidaks lamba maja teha, et teda näha ei oleks. "Kui inimesed näevad lammast, siis milleks teda peita," ei saa puhkekeskuse pealik Steve Hindrekson aru.

„Kuna Viikingite külas peetakse alaliselt avalikuks näitamiseks loomi rohkem kui seitse päeva aastas, klassifitseerub Viikingite küla loomakaitseseaduse mõistes loomaaiaks,“ ütles veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Elen Kurvits.„Loomade pidamistingimuste osas VTA-l Viikingite külale ettekirjutusi ei ole. Probleemiks ongi loomaaia tegevusloa puudumine.“

„Me ei ole loomaaed, me ei küsi sissepääsupileti eest raha,“ selgitas Steve Hindrekson, puhkekeskuse Viikingite küla pealik, kelle sõnul on Viikingite külas elav lammas Mihkel küla üks osa. „Ta on meie jaoks meie sõber, meie koduloom.“ Hindreksoni sõnul öeldi VTA-st, et lammas pole lemmikloom. Viikingite küla tegevusluba taotleda ei kavatse, kinnitas Hindrekson. „Meil tegeleb selle asjaga jurist, ta valmistab hetkel ette kirja veterinaarametile.“

Kui loomaaia tegevusluba siiski küsitakse, langetab otsuse keskkonnaamet 60 päeva jooksul.