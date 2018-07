Tänase saate külaliseks on maailmarändur Gerli Pommer, kes on leidnud välismaal töötamiseks unistuste paiga: Ameerika Ühendriikides Miami lähistel golf club’is ehk golfiklubis.

Golf club’id ehk golfiklubid on USA-s eksklusiivsed paigad, kus käivad koos rikkad ja ilusad. Selle liige olemine on staatuse küsimus, ainuüksi aastamaks – veerand miljonit dollarit – näitab seda. Gerli on nüüdseks ühe hooaja USA golfiklubis töötanud ning tal jätkub selle jaoks vaid kiidusõnu, olgugi et vahepeal tuleb töötada 80 tundi nädalas.

Muide, golfiklubide siseelu on üldiselt salajane. Näiteks, tunnistab noor naine, et kohtus seal ühe A-klassi staariga, kes eestlastelegi tuntud, kuid tal pole lubatud nime avaldada.

Vestlust juhib Liina Metsküla.

Tule ja jälgi meid Soundcloudis või Facebookis: