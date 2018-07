Kuigi hiljuti heisati Tallinna randades lubatust kõrgema sinivetikate hulga tõttu ujumist vaid omal vastutusel lubavad kollased lipud, siis ükski inimene või lemmikloom seni arstiabi pole vajanud. Samas ei välista arstid, et soojade ilmade jätkudes võib hädalisi tulla.

Terviseameti kommunikatsiooninõunik Iiris Saluri lausub, et möödunud nädalal tehtud proovid näitasid – tõepoolest leidub pealinna randade vees toksilist vetikat, ent nädala lõpuks oli tuul selle juba ära viinud. Vetika süül arstiabi vajanute kohta ametil andmed puuduvad, kuid Saluri ei usu hästi, et keegi oleks arstlikku abi otsinud. „See võib tekitada allergiat või kõhulahtisust, aga vaevalt, et keegi on selle süül haiglasse pöördunud,” ütleb Saluri. Kuigi pealinna supluskohtadest on tuul vetika eemale uhtunud, siis muu Eesti kohta ta pead ei julge anda, sest olukord võib kiirelt muutuda. Saluri sõnu kinnitas Lääne-Tallinna keskhaigla kommunikatsioonispetsialist Liisa Suba, kelle andmeil pole neilt seoses sinivetikatega abi vajanud veel ühtegi inimest.

„Praegu ei ole veel ühtegi juhtumit, aga ilmselt hakkab selle nädalaga tulema, sest ilmad on palavad ja omanikud käivad lemmikutega ujumas,” ütleb Haabersti loomakliiniku juhataja ja arst Olga Sjatkovskaja. Tema sõnul võib kergemal juhul vetikas tekitada loomadel mürgistust, oksendamist ja kõhulahtisust, tõsisemalt puhul neerupuudulikkust. „Üldiselt on inimesi juba aastate jooksul korduvalt ette hoiatatud,” kiidab ta ennetustööd. Kuna statistikat kliinik ei pea,on vahel raske tuvastada, millal on süüdi sinivetikad, millal miski muu. „Kui on loom, kellel on kõhuprobleemid ja ta käis hiljuti ujumas, siis võime vaid oletada, aga päris kindel olla ei saa. Nahamuredega samamoodi,” ütleb Sjatkovskaja. Nagu inimesedki, on loomad tema sõnul väga individuaalsed ja kõik sõltub sellest, kaua lemmik vees oli, kas ja kaua ta vett neelas.

Tiina Toometi kliinikust kinnitatakse, et teadaolevalt pole sinivetikamürgitusega nende poole pöördutud.