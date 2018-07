President Donald Trump iseloomustas telekanalile CBS antud intervjuus Euroopa Liitu USA vaenlasena. Ta põhjendas niisugust suhtumist Euroopa Liidu ebaausa kaubanduspraktikaga. Vaenlase sildi said Trumpilt külge ka Hiina ja Venemaa. Tõsi, hiljem pehmendas USA president oma väljendust, lisades, et Euroopa Liit, Hiina ja Venemaa võistlevad meiega.

Trumpi sõnadest võttis kinni Euroopa Ülemkogu eesistuja Donad Tusk. Ta kinnitas, et Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit on parimad sõbrad. „Kes ütleb, et me oleme vaenlased, see levitab võltsuudiseid,“ rõhutas Tusk.