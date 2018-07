USA vabariiklik senaator Ben Sasse nõudis veel esmaspäeva hommikul, et president Donald Trump jätaks ära kohtumise Vladimir Putiniga Helsingis, vahendab Ilta-Sanomat.

Ben Sasse kirjutas Twittweris, et Vladimir Putin on mõrvar, kelle käsul pommitati Süürias naisi, lapsi ja haiglas ravil olnud haavatuid. Samuti on ta valetaja, kes rikub kõiki USAga sõlmitud lepinguid, ning varas, kellest on saanud maailma üks rikkamaid mehi tänu oma rahva tagant riisumisele.