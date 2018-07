„Kevade“, „Suvi“, „Sügis“

Need filmiklassikasse kuuluvad linateosed võiksid pisut teise nurga alt tagasi tulla, näiteks õudustriloogiana. Eestis on õudusfilmi žanr nagunii suhteliselt katmata ja saaks algust teha.

„Siin me oleme“

Peaosades võiks ekraanile astuda Evelin Võigemast või Merle Palmiste, kaasaegse Ervin Abeli rolli võiks enda peale võtta Argo Aadli.

„Viimne reliikvia“

Selle filmi puhul lähevad arvamused uusversiooni tegemisest lahku. Ühest küljest ütleb Hollywoodi loogika, et uusversioone on mõtet teha vaid väga headele filmidele, seega võiks „Viimne reliikvia“ kaasaegse kuue saada küll. Uusversioonis võiks siis näha rohkem verd, tuld, mõõgavõitlust ja põnevust. Teisalt arvatakse, et kui sellest filmist tuleks uus variant, ei annaks vaatajad seda andeks, sest on asju, mida ei tohiks näppida.

„Täna öösel me ei maga“

„Täna öösel me ei maga“ vääriks ehk ka vigade parandust. Siinkohal võiks mõne arvates teha ka filmi sellest, kuidas tehti väidetavalt Eesti halvim mängufilm. Midagi sarnast USA mulluse „The Disaster Artistiga“.

Mitte ükski film