Alberts Burkevicsit ja Izaura Burkevicat süüdistati selles, et nad omandasid grupis ja korduvalt 2016. aasta juulist 2017. aasta maini Lätist vähemalt 1,5 kilogrammi marihuaanat.

Ivailo Siiman ja Lunda Mitrauska omandasid 2013 kuni 2017 kokku vähemalt ühe kilogrammi marihuaanat, mida andsid tarvitamiskoguste ja mõne grammi kaupa inimestele edasi. Narkot jagasid nad peamiselt enda elukohas Tartus Rahu tänaval või selle lähiümbruses.

Romadele oli narkoäri elustiiliks

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri prokuröri Jane Pajuse sõnul nõustus kohus süüküsimuses prokuratuuriga ja pidas süüdistuses kirjeldatud asjaolusid tõendatuks. „Küll aga mõistis kohus kahele mehele prokuratuuri taotletust leebemad karistused ja jättis süüdistatavatelt välja mõistmata kokku ligi 25 000 euro suuruse kuritegudega saadud vara konfiskeerimise asendusnõude. Seetõttu esitab prokuratuur Tartu maakohtule apellatsiooniteate, et otsuse motiividega tutvuda ja Tartu ringkonnakohtule apellatsiooni esitamine otsustada,“ ütles prokurör.

„Tänase kohtuotsuseni aitas viia Lõuna prefektuuri narkokuritegude talituse sihikindel töö, tänu millele õnnestus aastaid süstemaatiliselt marihuaanat käidelnud grupi ebaseaduslikule äritegevusele piir panna,“ lisas Pajus.

(Politseifoto)

Lõuna prefektuuri narkokuritegude talituse juht Kristjan Tommingas kirjeldas, et täna süüdi mõistetud romadele oli narkootikumidega äritsemine kui elustiil. „Kilose kanepikoti ja sularahaga pildistamiseks poseeriv väikelaps on õõvastav vaatepilt ning selge ohumärk, kuidas end narkokuritegevusega sidunud vanemad võtavad juba eos ära ka lapselt igasuguse võimaluse õigeid väärtusi leida ning seaduskuulekalt oma elus hakkama saada,“ ütles Tommingas.

(Politseifoto)

„Valdavalt on romade kogukond üpris suletud ringkond, kust kõrvalistele infot palju välja ei lekitata. Nii tuleb ka politseil teha suuremaid jõupingutusi, et märgata hälbeid, mis võivad latentsele kuritegevusele viidata. Olgugi, et antud grupp kasutas kuritegevuse varjamiseks erinevaid konspiratsioonimeetmeid, tehti ka mitmeid vigu, mis ei jäänud narkopolitseinikele märkamata,“ tõdes Tommingas.

Tommingas kirjeldas, et kuritegelik tulu grupeeringu liikmeid kuidagi paremale elujärjele ei aidanud, sest suurem osa rahast mängiti maha kasiinos. „Teisisõnu oli tegu nõiaringiga, kus narkootikumide müügist saadud rahaga toideti tugevat kasiinosõltuvust, samas soetati narkootikume ka enese tarbeks,“ märkis ta.

Narkootikumidega äritsenud seltskonna tegevus lõpetati möödunud aasta kevadel öisel ajal, kui politsei pidas Valgas piiriäärsel alal kinni äsja Lätist Eestisse narkootikume tuua püüdnud grupi ning samaaegselt Tartus selle grupi teisedki liikmed. Teada on, et narkootikumid toodigi Eestisse poole kilo või kilo kaupa Lätist.

Burkevicsit on varem kriminaalkorras karistatud nii Eestis kui ka Lätis. Siimanil ei ole kehtivaid kriminaalkaristusi ja Burkevicat ning Mitrauskat ei ole kriminaalkorras karistatud.