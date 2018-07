Igal neljapäeval kell 18 kostitame sind põneva veebisaatega "Puuduta mind!", kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi 35. saate külaliseks on tantraõpetajad Igor Earthchild ja Margus Sarmet.

Igor: mina kutsun end Igor Earthchildiks ehk looduslapseks. Sain endale sellise nime, kui minu sees oli toimunud transformatsioon. Elades džunglis sain ma teadlikuks oma sisekosmosest ja ühendusest kogu elavaga Maa peal. Alates 2011. aastast on tantra juhatanud mind üle Maa ühe õpetaja juurest teise juurde. Kõik nad räägivad samast asjast, kuid igaühel on see teekond olnud täiesti erinev. Ma olen õppinud tantrat, joogat ja massaaži erinevatelt õpetajatelt Eestist, Venemaalt, Ameerikast, Euroopast, Taist. Oma tantrarännakutest olen ma teinud filmi "The Secret of Tantra", mida saab näha ka tantrafestivalil "High on Life".