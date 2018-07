Kevadise kuumalaine ajal kirjeldas tuntud telenägu ja produtsent Teet Margna vahejuhtumit, kus ühe Viimsi restorani töötaja ei soostunud ta lapsele klaasi vett andma. „Käisin oma viieaastase Martaga rattaga sõitmas. Mingil hetkel tekkis Martal suur janu, aga meil polnud oma veepudelit kaasas. Olime just jõudnud Haabneeme randa, kus on avatud uus ja ilus restoran OKO. Läksime Martaga sisse ja ma palusin talle klaasi kraanivett. Selle peale teatas kenasti naeratav noormees, et neil pole kraanivett ja müüa saavad nad ainult pudelivett,“ kirjeldas Margna sotsiaalmeedia postituses, märkides, et tal polnud raha kaasas ja kuna restoranis valitsev kord oli kõigutamatu, siis lahkusid nad restoranist silmad häbi täis ja lapsel nutt kurgus.

Vabaduse väljak, kohvik Vabadus. „Kas jääga? Panen sidrunit ka?“ uurib teenindaja ega küsi samuti vee eest sentigi.

Põikame sisse nii eestlaste kui välismaalaste seas populaarsesse Butterfly Lounge'i. Pole probleemi. „Kui inimene tuleb küsima lihtsalt vett, siis ta ei tule ju ilma põhjuseta. Järelikult on vaja,“ räägib sealne klienditeenindaja küll tõdemusega, et väga tihti säärast olukorda ette ei tule, kus ainult vett küsima tullakse. „Aga on olnud juhuseid.“

Raha ta kraanivee eest ei küsi. „Kui inimene võtab pudeliga vett, siis see on meie jaoks kulutus, kuid kui ta võtab kraanivett, siis selle eest ei tuleks raha võtta. See ei oleks lihtsalt aus,“ leiab ta. „Meil on näiteks siin ka see süsteem, et kui inimene ostab alkoholi, siis me anname enda poolt tasuta vett. Miks? Sest kui inimene tarbib alkoholi ja ei joo vett, siis ta jääb palju kiiremini purju,“ põhjendab ta.

Kuid satume ka kahte söögikohta, kus kraanivett ei saa.

Babulja - tasuta paljast vett ei saa, karahvinitäis maksab kolm eurot. (Liis Vaksmann)

„Vesi on meil filtreeritud. Kolm eurot kann,“ teatab Musumäe kõrval asuva restorani Babulja ettekandja. Järgneb selgitus, et toidukorra kõrvale tuleb vesi tasuta, kuid üksnes vett tahtes tuleb välja käia raha.

Ja leiame ka teise koha, kus kraanivee küsija janusse jääb. „Vett? Ja ikka, mulliga või ilma?“ uurib noormees Deja Vu baarileti tagant. Kui selgub, et kõigest kraanivett, tuleb kõige kummalisem selgitus üldse: „Me ei serveeri kraanivett. See on hügieeniseadustega vastuolus.“ Mis ajast? „Päris kaua, mingi kümme aastat äkki,“ vastab ta tõsimeeli. Kuidas siis teised toitlustuskohad oma klientidele kraanivett pakkuda saavad? „Ma ei tea. Rikuvad lihtsalt seadust,“ kehitab noormees õlgu.

Deja Vu - tuttav tunne tõepoolest, kraanivee küsija jääb samamoodi kuivale nagu Babuljas. (Liis Vaksmann)

Tosinast kümnes kohas saab kraanivett probleemideta