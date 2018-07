Kulinaariamaailmas oli pitsa ananassi-küsimus pikka aega üks vihasemaid – Itaalia köögi puristid olid veendunult eitaval seisukohal, avangardistid aga pooldaval, kirjutab Toidutare. Toidutare retseptivõlur Pille Enden leiab, et ananassi ei tasuks pitsa puhul üldse peljata. "Kas pitsakattes võiks olla ananassi - see teema on kummalisel kombel üle maailma kõvasti kirgi üles kütnud, " nendib ta. "Isegi kokandusguru Gordon Ramsay olla selle koosluse ära keelanud. Üheks põhjuseks on toodud , et kuna ananass sisaldab ensüüme, mis pehmendavad liha, siis jääb kate liiga pehme ja et see vili ei sobi kokku õrna mozzarella ja delikaatse Parma singi maitsega."

Kuid maailmas jõuti alles eelmisel aastal seisukohale, et jah, ananass pitsa peal on lubatud. Ehk kui klient seda soovib, peab klient selle saama. Selle nimel võeti vastu koguni kulinaariakogukondade virtuaalne otsus.



Põhja-Ameerikas (ehk USAs ja Kanadas) tehtud suur toidukulleri Foodler uuring paljastas, et ananass on üks populaarsemaid pitsalisandeid, platseerudes suisa 9. kohale. Kõige menukad on vürtsikas veise- ja sealihast vorst ehk pepperoni. Edasi tulevad sibulad ja seened.

Pitsapuristid küll ütlevad, et ameeriklased on pitsaga sada imet ära teinud, millest kõik pole sugugi toredad. Idarannikul jäi menukaks algupärane Napoli-pärane õhuke pitsa, millel polnud lisanditega pillavalt ringi käinud. Seevastu läänerannikul sai populaarseks topeltäärisega paksem pitsa, mis oli eri katetega üle kuhjatud.



Üks nendest veidratest katetest ongi ananass, mis käib niinimetatud Havai moodi pitsa peal. Isegi itaallased on alla andnud, ja panevad vajadusel ananassi pitsale – küll mitte konserveeritud kujul, vaid lõigates värske vilja liha pisikesteks tükkideks, piserdates siis üle meresoola ja oliivõliga ning lastes sütel mõnusasti karamelliseeruda.



Polegi ju nii paha mõte?



Ahjaa – itaallased on ananassi toiduks kasutanud märksa kauem kui kaasaegset pitsat.