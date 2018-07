Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali, Eesti ulmeühingu ja eesti keele instituudi sõnavõistluse võitsid "uitulme" ja "rapper".

Esimese preemia saanud "uitulme" on vasteks sõnale "slipstream", mis tähistab kirjanduses piiripealset ulmet, kus kasutatakse küll ulmelisi elemente, aga liiga vähe või ebateadlikult, et seda klassikaliseks ulmeks pidada, samas pole see ka realism. Vaste pakkus välja Krista Jutt.

Teise preemia saanud "rapper" märgib aga vastet sõnale "slasher", mis on õudusfilmide kõige populaarsemaid alaliike, otsetõlkes "lõikehaav", "lõikamine", "(noaga) raiumine". Selle sõna pakkusid välja Kaur Garšnek ja Taavi Tamula.