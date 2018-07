Briti sukelduja Vernon Unsworth on enda sõnul hämmingus ja väga vihane Elon Muski ootamatu rünnaku peale. Nimelt oli Musk Unsworthi Twitteris täiesti alusetult pedofiiliks nimetanud. Britt kaalub asja kohtusse andmist.

Musk, kes oli pakkunud abi koopasse lõksu jäänud Tai jalgpallipoiste ja nende treeneri päästmiseks, sai päästeoperatsiooni juhilt eitava vastuse. Üks operatsioonil osalenutest, Vernon Unsworth, avaldas hiljuti arvamust, et Muski abikäe ulatamine oli lihtsalt turundustrikk, vahendab The Guardian. Laupäeval teatas Musk, et ta võib avaldada video tõestamaks, et tema leiutisest olnuks abi. „Andeks, pedo, sa ise küsisid seda,“ kirjutas Musk Twitterisse.

Tänaseks on Musk palju kära tekitanud säutsu kustutanud.