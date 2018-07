Esimeseks emotsiooniks oli, et kas nüüd tuleks mingi tänukõne maha pidada. Aga siis käis peast läbi mõte, et ma pole selleks ju üldse ette valmistunud. Teine kiire mõte oli, et vau, milline tore võistlusnädal on seljataga. Sain kogemuste võrra rikkamaks ja see oli nii äge! Ümberringi oli nii palju kihvte ja ilusaid inimesi. Minu jaoks oli see võistlus justkui karbist välja astumine. Pisike tüdruk minu sees sattus muinasjutumaailma. Seepärast polnud mul ka kõne valmis mõeldud, aga lõpuks polnud seda vajagi.

Ma räägin kogu aeg oma väikesest sisemisest tüdrukust. Miks ma seda teen? Aga sellepärast, et ta on minu jaoks väga tähtis. Ta on viimasel ajal väga peidus olnud, aga ma olen tahtnud teda enda seest kogu aeg välja tuua. Ma sain aru, et pean teda šokeerima millegagi. Ma tean paljusid sõbrannasid ja tublisid emmesid, kellel on samasugune dialemma. Neil on sees väike tüdruk oma unistustega, kes kaob justkui ära.

Peale esimest proovipäeva, kui olime harjutanud laval kõndimist, kargas minusse küll väike kahtluseuss, et issand, millega sa küll tegeled. Aga see läks ruttu mööda ja ütlesingi iseendale, et vot tegelengi just. See oli igati äge kogemus. Kui ma vaid saaksin seda kõikidele naistele soovitada.

Mida sa oma Missis 2018 aasta jooksul teed, et teistele naistele eeskujuks olla?

Mul oli esiteks suur rõõm tuttavaks saada nii ägedate naistega, kes sellest võistlusest osa võtsid. Loodan, et me kõik hoiame ühendust oma naiseliku väega, mida siit saime. Ma loodan, et suudan olla iseenda parim versioon ja just selle püüdlusega olla teistelegi eeskujuks.

Missis Estoniaks krooniti imekaunis lauljatar Ithaka-Maria Harito, torti lõikab lahti Sixtina Modelli- ja Tantsukooli eestvedaja Tiina Jantson. (Viktor Burkivski)

SIXTINA Modelli- ja Tantsukool eesotsas Tiina Jantsoniga on korraldanud iludus- ja talendivōistlusi Eestis alates aastast 1990. Juba 28. korda anti välja Miss Model Estonia tiitlit. Teine kaunis traditsioon on Missis Estonia iludusvōistlus küpsetele naistele, mis korraldati sel aastal juba 26. korda. Jantson on aastaid korraldanud ka Miss Bikini, Miss Baltic States, Miss Globe Estonia ja soomlastega koos Miss FinEst võistlusi. Viimasel aastakümnel on mitmed iludusvõistlused koondatud ühise nime alla ja selleks on „Eesti Iluduskuninganna“.

"Tänavused kandidaadid olid valitud mitmete teiste iludusvõistluste parimate hulgast ja ka eelneva valikvooru põhjal. Finaali jõudsid vaid need, kes lisaks välisele ilule on ka igakülgselt huvitavad isiksused," kommenteeris Jantson. "Üheaegselt võistlesid justkui emad ja tütred ning sel aastal osaleski koos ka ema-tütre tandem Jana ja Maarja Haas, mis on ju võrratu."

Ettevalmistused finaaliks olid hoogsad

Lisaks proovidele Tantsugeenis käidi ka Anne-Ly Tähe ja Eghert-Sören Nõmme energeetiliste maalide näituse avamisel ja osaleti eelvõistlusel Kinkston Kingi agentuuri residentsis, kus oli kohal ka žürii, kes oma eevaliku tegi. Pühapäevane finaal toimus aga Keila-Joa imekaunis lossis. "Kogu etendus oli suurepärane, täis ilu ja glamuuri, samas jäädes südamlikuks ja liigutavaks," rõõmustab Tiina.

Võistlejad demonstreerisid Jadore suvekleite, Bellissima bikiine ja Tatjana Tridvornova lilledest bikiine, Perit Muuga moedisaini ja Ameerika moekunstniku Tatiana Cole loomingut. Vahele esines tantsutrupp SirN ja kandidaadidki said oma talendivõimed proovile panna. Kingitusi jagus võistlejatele ohtralt. Kõik kaunitarid said Bellissima bikiinid, spordirõivaid ja ohtralt kosmeetikat. Viking Line viib kõik osavõtjad kaaslasega laevareisile. Tradehouse hoolitses kaunitaride juuste ilu eest. Kinkston Kingiagentuur kinkis üht-teist igapäevaseks kasutamiseks. JFK Showbusiness kinkis pääsme megafestivalile „We Love The 90‘s“. Kõik said kingituse ka JK Club poolt. Sangla Juveelisalong kinkis kõigile naturaalsete kividega hõbedast ehted ja võitjatele uke juveelikomplekti.

Miss ja Missis Tourism tiitli võitjad said kingituseks majutuse Pärnus Villa Harmony’s. Võitjad said lisaks veel Jadore firmalt suvekleidi, Blessixilt kullakreemide komplekti, raamatu „Mina, Anne-Ly, minu surnud isa ja elu lahendamata müsteeriumid“ ning energeetilise maali Anne-Ly Tähe ja Eghert- Sören Nõmme loomingust. Võitjad sõidutas Manna La Roosa restorani järelpeole Limo Princess ja pealtvaatajatel tõstis tuju Prosecco Mionetto.

Tiitleid jagus igale võistlejale:

MARIA ALEKSANDRA SABRINA AHMAN – Miss Sport ja Miss Bikini Estonia

TATIANA VINICHENKO – Miss Supertalent Estonia

RITA LINDA – Miss Tourism Estonia

MAARJA HAAS- Miss Jadore

CHRISTIANA LILLEMETS – Miss Model Estonia

VERONIKA SINKEVITS – Miss Globe Estonia

ULJANA BREŽGINA – Miss Bellissima ja Eesti Iluduskuninganna 2018

MONIKA KARMO – Missis Charrity Queen

TATJANA MELIKOVA – Missis Mionetto

MARGIT LIIV – Missis Bikini

JANA HAAS – Missis Timeless Beauty

MARIA- ELISABETH RAA – Missis Globe Estonia

ALEKSANDRA MARKUS – Missis Worldwide Estonia

ITHAKA MARIA HARITO – Missis Blessix, Missis Tourism ja Missis Estonia 2018

Lõbus pidu Manna La Roosa restoranis jatkus hiliste öötundideni ja kõigil osavõtjatel jagus ülivõrdes kiidusõnu peakorraldajale Tiina Jantsonile. Peagi on võitjaid ees ootamas mitmed rahvusvahelised iludusvõistlused, kuhu eilsed tiitlitevõitjad sõidavad Eestit esindama.

Ithaka Maria pärisnimi on Gyrcelea-Ithaka-Maria ja seda tuleks hääldada gürkeelea-ithaaka-mariia. Selle põneva nime pani talle tema isa Peeter Pruuli. Ithaka Maria hakkas muusikaga tegelema väga noorelt. Juba 5-aastasena viidi ta Tallinna Muusikakooli klaveritundidesse. Ithaka Maria on õppinud klassikalist muusikat Tallinna Muusikakeskkoolis, Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis ja Eesti Muusikaakadeemias. 1995. aastal osales Ithaka Maria konkursil populaarsesse gruppi Best B4 uue liikme leidmiseks ja osutus valituks. Ithaka Mariast sai pea pärast ansambliga liitumist Best B4-i juhtfiguur. Laulukirjutajana tegi Ithaka Maria oma esimese ja kohe ka väga eduka katsetuse 1997. aastal, kirjutades koos toonase kaasa Tomi Rahula ja isa Peeter Pruuliga laulu "Mere lapsed", mis osales 1998. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel Birminghamis, esitajaks Koit Toome. 2001. aastal pani Ithaka Maria kokku esimese oma ansambli Slobodan River, mis esitas põhiliselt lauljatari omakirjutatud laule. Alates 2006. aasta suvest otsustas lauljatar taas jätkata sooloartistina ja võttis oma esinejanimeks nüüd juba kaks oma kolmest eesnimest – Ithaka Maria. 2006. aasta juulis ilmus Ithaka Maria esimene singel "Take A Ride"/"Paremaid päevi", mille tootis tuntud Rootsi produtsent Per Sunding. Sama aasta sügisel alustas Ithaka Maria ja tema Eesti meeskond koostööd teise kuulsa Rootsi produtsendi Adam Kvimaniga. Selle koostöö esimese viljana ilmus singel "Confession", millele filmiti ka uhke muusikavideo. 2009. aastal ilmus Ithaka Maria esimene album - "A Little Wicked". Pea kõik laulud sellel albumil on Ithaka Maria kirjutatud, samuti on lauljatar kõikide laulude kaasprodutsent. 2011. aasta jaanuaris ilmutas Ithaka Maria ülimenukaks osutunud singli "Hopa'Pa-rei!", mille produtsendiks on Kristo Kotkas ja millest valmis ka põnev muusikavideo. Ithaka Maria on osalenud saatejuhina TV3 suurprojektis "Eesti otsib superstaari", laulja-treenerina TV3 saatesarjas "Laulud tähtedega" ning staar-tantsijana Kanal 2 hittsaates "Tantsud tähtedega". Samuti on lauljatar osalenud kodumaistes teleseriaalides "Kelgukoerad" ja "Unistuste agentuur". 1997. aastal abiellus Gyrcelea-Ithaka-Maria Pruuli klahvpillimängija ja laulukirjutaja Tomi Rahulaga. 3. juulil 2002 sündis tütar Agathe Vega Rahula. Abielu lahutati 2004. aastal.

Aastatel 2012–2017 oli tema elukaaslane Tallinna Kalevi amatöörjalgpallur ning ärimees Aleksei Savitski. Suvel 2013 sündis neil tütar Mira Theresa ning suvel 2015 poeg.

