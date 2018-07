Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) töötajad ei ole rahul asutuse direktori Ragner Paevere juhtiisstiiliga, millest tulenevalt on mitmed töötajad asutusest tänaseks lahkunud. Statistika näitab, et praeguse direktori ajal on SMITist lahkunud rohkem töötajaid kui eelmise juhi ajal, kirjutab geenius.ee.

SMiti endiste töötajate sõnul läheneti asutuses varem tööülesannetele ja probleemidele kiirelt ja paindlikult, kuid Paevere direktoriks saamisega on lisandunud ohtralt protsesse, koosolekuid ja uusi juhte, kellega peab kõik kooskõlastama. Kui varasemalt sai SMITi kirjeldada õhukese juhtimise, läbipaistva kommunikatsiooni ja lõppkasutajale keskendumisega, siis nüüd on kõik liikumas bürokraatia poole.