"Uhhuduur on oma jalgrattamatkal läbi Lõuna-Ameerika jõudnud välja Iguaçu jugade juurde," pajatab matkaseltskonna liige Hannes Hanso värskes sotsiaalmeediapostituses.

Juuni lõpus oma viiendale rattaretkele läinud seltskond plaanib seekord ette võtta Lõuna-Ameerika avastamata rajad.

"Minu selja taga on Brasiilia. Ise oleme hetkel Argentiinas, Paraguai on läheduses. Sinna läheme homme ratastega edasi. Aga mida koht!" jagab Hannes võimsat vaatepilti maailma suurimast joast. Ilmselgelt on tegemist turismimagnetiga, mida külastab Hanso sõnul 3 miljonit inimest aastas.