Soomes kohtuvad USA president Donald Trump ning Venemaa president Vladimir Putin. USA esipaar kohtus ka Soome presidendipaariga ning esileedide riietusest jäi silma põnevaid detaile.

Soome presidendi kaasa Jenni Haukio kandis kohtumisel liblikatega kleiti. Silma torkas aga sarnane detail ka Trumpi kaasa Melanie Trumpi riietuses - nimelt oli naine oma kollasele kostüümile sättinud liblikapandlaga vöö.

Melania kleit on väidetavalt pärit Gucci moemajast.

Liblikas on universaalne ja ajatu ornament, mis sobib kaunistama igas vanuses naiste riideid. Samuti on see suvisesse aega väga sobiv element. Viimastel aastatel on liblikad aga eriti moodi läinud ja ka Eesti moeloojad on seda motiivi oma kangastel ja aksessuaaridel kasutanud.