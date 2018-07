Spordivõistluste külastamine on üks kultuurielus osalemise võimalusi ning ligi kolmandik Eesti elanikest on vähemalt kord aastas mõne spordisündmuse pealtvaatajaks, selgub Statistikaameti 2017. aasta kultuuris osalemise uuringust. Kõige suuremad spordihuvilised elavad Tartu maakonnas ning kõige populaarsemaks spordialaks on jalgpall, kirjutab Statistikaameti ajaveeb.

Spordiüritustele kaasaelajaid on igas maakonnas ja vanuses. Kõige suuremad spordihuvilised on Tartu maakonnas, kus 34 protsenti elanikkonnast on viimase 12 kuu jooksul pealtvaatajana vähemalt ühte spordisündmust külastanud. Kõige vähem tuntakse spordisündmuste vastu huvi Võrumaal, kus käis pealtvaatajana mõnel üritusel 22 protsenti elanikest.

Spordivõistlusi külastanute osatähtsus maakonna elanike seas (Statistikaamet)

Spordisündmustest käidi enim vaatamas jalgpalli, millele elatakse kõige rohkem kaasa Põhja-Eesti maakondades. Populaarsuselt teisel kohal on korvpall, mida käidi vaatamas ühtlaselt üle Eesti. Pallimängude kõrval käiakse palju ka autospordivõistlustel. See spordiala on populaarseim Lõuna-Eesti maakondade elanike seas. Samuti külastatakse sageli jooksu- ja kergejõustikuüritusi. Kirde-Eesti elanike jaoks oli kergejõustik jalgpalli järel populaarsuselt teine spordiala.

Vaatajate arvu poolest populaarseimad spordialad (Statistikaamet)

Keskmiselt käib Eesti elanik aastas ühel või kahel spordiüritusel. Enamik neist on tasuta, kuid kui sissepääs on piletiga, kulutab perekond keskmiselt 20 eurot. Kõige odavam on spordiüritustele minna Lõuna-Eestis, kus piletite hinnaks on keskmiselt 12 eurot ning kõige rohkem peab raha välja käima Põhja-Eestis, kus kulub keskmiselt 24 eurot.