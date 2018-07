Kevadel Eesti parimaks Eesti õpilasfirmaks valitud ainulaadseid käsitööehteid valmistav noorte ettevõte sEst jõudis täna Serbiasse, et seal alustada mitu päeva kestvat võistlust parima Euroopa õpilasfirma tiitlile, mille tõi eelmisel aastal koju just Eesti õpilasfirma. Mais toimusid Tartus Eesti Rahva Muuseumis 23. korda Eesti parima õpilasfirma valimised, kus osutus edukaimaks just Tallinna Reaalkooli õpilaste ettevõte sEst, mis köidab oma käsitööehetesse ehedat Eestimaa loodust. Esikoht tõi noorte firmale ka võimaluse kaasa lüüa Euroopa parima õpilasfirma võistlusel, mis algas sellel nädalal Serbias ning mille võitja selgub kolmapäeva hilisõhtul. Võistlusel õpilasi saatev JA Eesti direktor Kersti Loor selgitas, et mitme päeva jooksul tuleb õpilastel läbida erinevad voorud, et tutvustada oma ettevõtte erinevaid tahke ja kui hästi õpilased ise on valmis ettevõtluses tegutsema. „Põhjalikult tuleb kaitsta oma äriideed, varasemalt tehtud tegevusi ja toimund arengut. Tavaliselt koosneb võistlus neljast etapist – tegevusaruande esitamine, lavaesinemine publiku ees, žürii ristküsitlus ja stendivoor, kus müügiletis juures tutvustatakse ja müüakse oma toodet või pakutakse teenust,“ selgitas Loor. „Igal juhul on noori ootamas ees pingelised päevad.“

Enne Serbiasse sõitmist harjutasid õpilasfirma liikmed usinalt kogu oma etteastet. „Euroopa õpilasfirmade võistluse tase on väga kõrge ja seepärast käisid noored praktiliselt iga päev JA Eesti kontoris, kus harjutasime ja mõtlesime läbi erinevaid aspekte, müügikõnesid jne.,“ märkis Loor. „sEst-i eeliseks on tugev idee ja terviklik kontseptsioon, läbimõeldud lugu ning hea tiimitöö. Neil on väga head võimalused Euroopa noortega rinda pista.”

sEst esindajad ise olid oma kevadisest võidust väga üllatunud, kuid on nüüd kindlad, et pakuvad Serbias teistele tugevat konkurentsi. „Loodame võita inimeste südamed. Meil on ilusad ehted, millel on ka sisu ja mis valmistavad inimestele rõõmud,“ ütlesid tüdrukud.