Sussexi hertsoginna Meghani isa Thomas Markle võtab aina enam oma tütre teemal sõna. Mõni aeg tagasi rääkis mees intervjuus, et kardab, et ei näe oma tütart enam kunagi. Nüüd on mees lagedale tulnud väitega, et tütar ei tule toime kuningapere liikmeks olemise pingega, vahendab Daily Mail.

Thomas Markle ütles, et näeb oma tütart läbi valu ja pinge naeratamas ning püüab kõigest väest tulla toime näitlejannast kuningapere liikmeks saamisega.

73aastane mees sõnas, et näeb tütre naeratuse taga valu. Väidetavalt püüab Meghan avalikel üritustel peita oma stressi ning on hirmunud kohustuste ees, mida iganenud ja totakas kuningapere tema õlgadele pannud on.

"Olen tema naeratust aastaid näinud ja tunnen seda. Mulle ei meeldi naeratus, mida ma praegu näen. See on naer läbi valu," sõnas mees. "Ta maksab sellesse perekonda abielludes kõrget hinda."

Thomas Markle'i sõnul on tema tütar väga kontrolliv ning talle meeldib asju juhtida, seega ei sobi talle kuningapere lühikese lõa otsas olemine. Tütre põlvi katvad kostüümid on tema sõnul miski, mis pärineb vanamoelistest filmidest. Thomase arvates on kuningapere riietusreeglid naeruväärsed.