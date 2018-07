Inglismaal arvatakse, et ka vanadel sokkidel on rahaline väärtus ja need saab viia kokkuostu. Ka Eestis peaks hakkama nuputama, kuidas vanu riideid või riidetööstuse jääke paremini koguda, sest euroliidus keelatakse alates 2025. aastast nende sattumine olmeprügisse, kirjutab Pealinn.

Kui palju jõuab Eestis prügimäele või -põletusse kasutatud riideesemeid, mis tuleks tegelikult saata ümbertöötlustehastesse, ei tea täpselt keegi, sest seda pole kunagi uuritud, kuid need kogused ulatuvad tuhandete tonnideni aastas. Ometi ei saa igavesti silmi kinni pigistada: euroliit nõuab kasutute riiete ümber töötlemist, mitte olmeprügina põletamist.

Inglise ajaleht The Guardian teatas hiljuti, et John Lewise kaubamajad ostavad klientidelt tagasi kulunud või sobimatuid rõivaid, sealhulgas aluspesu ja vanu sokke. Iga ese vaadatakse üle ja määratakse hind. Hindadest pole näiteid toodud, kuid ilmselt peavad need olema piisavad, et kliente stimuleerida.

"Kindlasti tulevad sellised mudelid, kus inimesed saavad võimalikult mugavalt müüa tagasi või ära anda oma kasutatud riideesemeid, laiemalt kasutusele ka Eestis, sest kui me vaatame viimast 5-10 aastat, siis on tegemist kogu maailmas süveneva suunaga," rääkis ringmajanduse ekspert Kerli Kant Hvass.

Eestis ostab riideesemeid tagasi suur Rootsi taustaga rõivafirma H&M, kes annab vastu allahindluskuponge, kuid tegemist on ilmselt ka ainsa sellise näitega meie kohalikul rõivaturul. Kuigi riiete tagasiostu on kritiseeritud, et see süvendavat tarbimist, tarbivad inimesed nii või teisiti – ka siis, kui tagajärgedega ei tegeletaks.