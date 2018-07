Duo koostöö sai alguse kaks aastat tagasi Viljandi pärimusmuusika festivali eel, kui Maarja sai sinna kutse esineda eriprojektiga. "Olin mõnda aega mänginud mõttega kaasata oma muusikasse rohkem elektroonilisi helisid, kuid ei teadnud päris täpselt kuidas. Hendriku muusikaline looming oli mulle korduvalt kõrva jäänud. Helistasin talle, saime kokku ja nii see koostöö alguse sai," selgitas Maarja Nuut. Hendrik Kaljujärv lisab: "Polnud aimugi, mis sellest koostööst saab. Me justkui leiutame seda muusikat kogu aeg ja mulle tundub, et see ebamäärasus hoiabki seda käimas."