Selle suve suurfestival Weekend Festival Baltic avas vabatahtlike programmi. Spetsiaalse veebilehe vahendusel on võimalik liituda erinevate töögruppidega ning seeläbi anda oma panus suve suurfestivali õnnestumiseks.

16.-18. augustini Pärnu rannas toimuv festival ootab vabatahtlikke osalema mitmetes töörühmades. Kõigilt kandideerijailt oodatakse initsiatiivikust, kohusetundlikkust, head suhtlemisoskust, usaldusväärsust, avatust, sõbralikkust ning valmisolekut meeskonnatööks.

Weekend Festival Baltic toimub 16.-18. augustini Pärnu rannas, kolme päeva vältel astuvad publiku ette (tähestiku järjekorras): 5miinust, A boogie wit da hoodie, AC Slater, Afrojack, Andres Puusepp @ Andres Aljaste, Andy C, Alan Walker, Arop, Axwell/\Ingrosso, Big Shaq, Bombossa Brothers, Cover x byte, Brennan Heart, Brooks, David Guetta, Desiigner, Don Diablo, Erkki Sarapuu, Frank Walker, Galantis, Getter Jaani, Gorgon City, Hardwell, Headhunterz, Inna, Kermo Hert, Kert Klaus, KSHMR, Kygo, Lemaitre, Lemon Fight, Madison Mars, Malaa, Marek Talivere, Martin Jensen, Martin Solveig, Moksi, Netsky, Oliver Heldens, Pur Mudd, Post Malone, Proteus, Rammar DJ, Relanex, R3hab, Sander Valge & Siim Taba, Sigma, Syn Cole, Slushii, Stacey James, $uicideboy$, Swanky Tunes, The Second Level, The Prodigy, Tujamo, Tungevaag & Raaban, Wateva ja Zhu.