Matthew Rowley vend Charlie väidab, et närvimürk, millega Amesburyst pärit paar 30. juunil kokku puutus, oli parfüümipudelis.

Politsei on antud väidet keeldunud kommenteerimast, vahendab BBC.

Reede õhtul kinnitasid võimud, et majast, kus kaks närvimürgi ohvrit elasid, leiti läbiotsimiste käigus väike pudel ning teadalased on teinud kindlaks, et selles sisalduv aine on Novitšok.

Matthew Rowely viibib endiselt raskes seisundis haiglas, kuid tema kaaslane, Dawn Sturgess, suri 8. juulil.