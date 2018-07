"Kui jõuad koju ja su põlenud trepile on jäetud marjad ja laste joonistused," kirjutab lauljanna Hedvig Hanson enda Facebooki kontol, ning jagab südamlikku fotot.

Kuigi 7. juuli varahommikul süütas Hansoni naabrimees tema Viljandimaal Tuhalaane külas asuva maja, on palju inimesi, kes on lauljannale sellel keerulisel ajal toeks ja Hedvig ei ole usku kaotanud, et maailmas on palju headust. "Selles on suurt lootust! Aitäh kallid inimesed, võtan teie toe tänuga vastu."