Kahekorruselise puumaja ärklikorrus läks põlema esmaspäeva hommikul kell pool kaheksa. Elanike sõnul on seal vaid pööning, seal ei ela mitte kedagi. Isegi elektrijuhtmeid pole elanike teada pööningule veetud, liiati on kogu juhtmestik majas hiljaaegu uuendatud. Praeguste ilmadega ei küta keegi ahju ka. Parasjagu sündmuskohal olnud inimeste jaoks on tulekahju täielik müstika.

„Pool kaheksa hommikul kuulsin kõva mütsakat, mõtlesin, et pagana NATO lennukid. Siis veel praksus kõvasti midagi, pärast seda hakkas aknast vingu sisse ajama, nii et ma panin akna kinni,“ kirjeldab esmaspäeva hommikut Tartu Linda tänava puumajas elav vanahärra.

„Jõudsin ühte silma tilgad ära panna, teise jäidki panemata, pidin välja tulema,“ viskab vanahärra nalja ja lisab, et tema ei mõista samuti, kuidas tuli võis alguse saada. „Uksed on meil korralikult kinni, võõrad ringi ei kola, keegi majas pidu ei pea.“

„Leek oli ikka päris suur,“ sõnab hallipäine mees naabermajast. „Meil elab siin palju joodikuid ja pätte, nendega ei juhtu mitte midagi. Selles majas elavad korralikud inimesed, uksed on kinni ja kõrvalised isikud sisse ei pääse, ja nendega juhtub. Tahaks teada, kuidas see tuli lahti pääses, siis teab, mida karta. Need puumajad on ikka ohtlikud kui põlema lähevad.“