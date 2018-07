Tee lähistel, mida presidendi ilmselt kasutavad, on AP reporteri andmeil väga palju politseinikke.

Very heavy police presence here in the heart of Helsinki along the route the leaders will likely take. Is it right to call these guys a clutch of coppers? pic.twitter.com/bo14MGdp60

— Denise Wall (@gigiwall) July 16, 2018